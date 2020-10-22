В Украине по закону бесплатно лечат пациентов с COVID-19. Но на практике существует немало случаев, когда им приходится самостоятельно платить за все необходимое.

Реалии лечения от коронавируса в Украине

Ярослав Билык переболел коронавирусом и поделился своим опытом с 24 каналом. За 10 дней пребывания во львовской больнице с двусторонней пневмонией он заплатил 25 тысяч гривен (с учетом тестов на COVID-19, которые делал в частных лабораториях).

25 тысяч – это еще относительно немного. Со мной в палате лежал мужчина в тяжелом состоянии, который за месяц пребывания заплатил более 200 тысяч гривен,

– рассказывает Ярослав.

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За что пришлось платить, а что дают бесплатно

Лечение в ковидной больнице действительно бесплатное, но нужно платить за лекарства, которые в конечном итоге обходятся в большую сумму, объясняет Ярослав. Он заплатил за антибиотики, а также уколы для того, чтобы не образовывались тромбы и улучшалась работа легких.

Тебе выписывают лекарства и ты должен их купить, потому что лекарств в больнице нет,

– рассказывает Билык.

В то же время расходный материал, такой как глюкоза, иглы и прочее необходимое для капельниц, обеспечивает больница.

Первый тест Ярослав сделал в частной поликлинике, так как нуждался в быстром результате, чтобы не подвергать опасности своих близких. В больнице, где Ярослав был пациентом, сказали, что повторный тест делать не нужно – достаточно лишь рентгена, который показал, что легкие, которые были на 25% поражены, теперь чистые.

Но Ярослав таки сделал повторный тест, уже в поликлинике. На этот раз бесплатный. Правда, ждал результат 4 дня.

Ковидный пакет от государства: что входит

В НСЗУ отмечают, что лечение пациентов с коронавирусом или подозрением на него является полностью бесплатным:

тестирование;

диагностирование;

лечение;

обеспечение лекарствами.

Средства выделяются не по принципу "деньги за пациентом", а создали стандартный тариф на каждую медицинскую бригаду, которая работает с "ковидными" пациентами. Рассчитали, что каждая команда может помогать до 20 пациентам. На нее выделяют больше 498 тысяч гривен в месяц. В этот тариф входят лекарства, поддержка на ИВЛ-аппаратах, тестирование и зарплаты медикам (доплаты 300%).

Тогда почему больницы часто требуют у пациентов самостоятельно покупать лекарства?

На это есть несколько причин:

Тариф рассчитали так, что он покрывает 10 дней стандартного лечения. Об этом сообщила Наталья Литвинская из управления здравоохранения ЛГС в комментарии Zaxid.net. Но бывают случаи, когда пациенты в тяжелом состоянии находятся в больнице около месяца и требуют они значительно больше лекарств, а часто и значительно более дорогих.

Больницы нерационально распределяют деньги. В некоторых больницах большинство уплаченных НСЗУ деньги идут на зарплаты работникам. Об этом рассказала Анна Фенчак, представительница НСЗУ, и объяснила, что в основном причина в том, что главные врачи в состав медицинских бригад включают непрофильных медработников и соответственно деньги идут на их зарплаты, а не на пациентов.

Бывают особые случаи, которые требуют покупки лекарств, которые нет в списке, утвержденном НСЗУ. К слову, с перечнем услуг, которые должны быть бесплатными для пациентов с коронавирусом, можно ознакомиться на сайте НСЗУ.

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В этом месяце в ковидный пакет добавили такие бесплатные услуги как рентген и компьютерная томография. Но для этого нужно иметь направление от семейного врача.

В НСЗУ отмечают, что на бесплатное лечение могут рассчитывать не только пациенты с подтвержденным COVID-19, но и пациенты с его признаками.

Что делать, если требуют деньги или уже заплатили

Если у пациента с коронавирусом или подозрением на него требуют деньги дают перечень лекарств, которые нужно купить, стоит звонить на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77 или оставлять письменную жалобу на сайте.

Однако перед тем стоит убедиться, что больница, которая требует оплату лекарств или услуг, получает финансирование от НСЗУ в рамках борьбы против коронавируса. Перечень найдете по ссылке. Лишь больницы из перечня обязаны бесплатно лечить пациентов с коронавирусом или его признаками.

Интересно, что можно получить свои деньги обратно, если вы уже заплатили за лекарства или услуги, которые должны быть бесплатными.

Когда НСЗУ получит жалобу, она обратится в больницу с требованием вернуть деньги за услуги, которые должны быть бесплатными. Если больница не среагирует, то НСЗУ обратится в правоохранительные органы,

– рассказал начальник облуправления здравоохранения Олег Вивсянник на брифинге.

В общем НСЗУ выплатила более 4,8 миллиарда гривен медицинским учреждениям для оказания помощи пациентам с CОVID-19 или с подозрением на него.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 октября в Украине заразились 315 826 человек. Из них выздоровели более 132 тысяч (42%), а умерли почти 6 тысяч (1,9%). За последние сутки заболели 6 719 человек, что является новым рекордом.

Больше всего больных в Киеве, а также Харьковской и Львовской областях.