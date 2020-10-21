В Украине обнаружили рекордное количество новых больных COVID-19 – 6 719 за сутки
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 6 719 новых больных коронавирусом. Поэтому по состоянию на 21 октября общее количество заболевших в стране выросло до 315 826.
Согласно данным СНБО Украины, 180 366 пациентов продолжают лечиться от болезни, сообщает 24 канал.
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