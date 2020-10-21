За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 6 719 новых больных коронавирусом. Поэтому по состоянию на 21 октября общее количество заболевших в стране выросло до 315 826.

Согласно данным СНБО Украины, 180 366 пациентов продолжают лечиться от болезни, сообщает 24 канал. Стоит знать Что можно требовать от государства при лечении COVID-19: объяснение юриста Новость дополняется...