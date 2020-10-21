В Україні виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 6 719 за добу
За минулу добу в Україні зареєстрували 6 719 нових хворих на коронавірус. Тож станом на 21 жовтня загальна кількість хворих в країні зросла до 315 826.
Згідно з даними РНБО України, 180 366 пацієнтів продовжують лікуватись від хвороби, повідомляє 24 канал.
21 жовтня в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – за добу хворобу підтвердили 6 719 мешканцям країни.
Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській, Одеській, Полтавській областях та у Києві.
Окрім цього, за цей самий період в країні зареєстрували й найбільшу кількість летальних випадків внаслідок хвороби – з життя пішов ще 141 пацієнт.
Натомість виписали 2 686 людей. Оскільки останній ПЛР-тест показав у них негативний результат, згідно з протоколом МОЗ України вважається, що вони вже одужали.
Поширення коронавірусу в областях України
- Вінницька область – 8644 (+121);
- Волинська область – 11367 (+203);
- Дніпропетровська область – 11705 (+312);
- Донецька область – 7629 (+240);
- Житомирська область – 10634 (+163);
- Закарпатська область – 12112 (+156);
- Запорізька область – 6784 (+168);
- Івано-Франківська область – 17214 (+227);
- Кіровоградська область – 1697 (+55);
- Київ – 31869 (+559);
- Київська область – 13419 (+253);
- Львівська область – 25702 (+310);
- Луганська область – 2686 (+110);
- Миколаївська область – 6256 (+203);
- Одеська область – 19957 (+614);
- Полтавська область – 6880 (+580);
- Рівненська область – 16428 (+244);
- Сумська область – 9509 (+188);
- Тернопільська область – 17970 (+232);
- Харківська область – 30272 (+713);
- Херсонська область – 2739 (+110);
- Хмельницька область – 11561 (+322);
- Чернівецька область – 18314 (+233);
- Черкаська область – 7314 (+219);
- Чернігівська область – 7164 (+184).
Зазначимо, що у статистиці не враховані дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.