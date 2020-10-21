За минулу добу в Україні зареєстрували 6 719 нових хворих на коронавірус. Тож станом на 21 жовтня загальна кількість хворих в країні зросла до 315 826.

Згідно з даними РНБО України, 180 366 пацієнтів продовжують лікуватись від хвороби, повідомляє 24 канал.

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21 жовтня в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – за добу хворобу підтвердили 6 719 мешканцям країни.

Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській, Одеській, Полтавській областях та у Києві.

Окрім цього, за цей самий період в країні зареєстрували й найбільшу кількість летальних випадків внаслідок хвороби – з життя пішов ще 141 пацієнт.

Натомість виписали 2 686 людей. Оскільки останній ПЛР-тест показав у них негативний результат, згідно з протоколом МОЗ України вважається, що вони вже одужали.

Станом на 21 жовтня 2020 року в Україні зареєстрували 315 326 хворих на COVID-19. 132 219 людей одужали. Але, на жаль, 5 927 інфікованих померли.

Поширення коронавірусу в областях України

Вінницька область – 8644 (+121);

Волинська область – 11367 (+203);

Дніпропетровська область – 11705 (+312);

Донецька область – 7629 (+240);

Житомирська область – 10634 (+163);

Закарпатська область – 12112 (+156);

Запорізька область – 6784 (+168);

Івано-Франківська область – 17214 (+227);

Кіровоградська область – 1697 (+55);

Київ – 31869 (+559);

Київська область – 13419 (+253);

Львівська область – 25702 (+310);

Луганська область – 2686 (+110);

Миколаївська область – 6256 (+203);

Одеська область – 19957 (+614);

Полтавська область – 6880 (+580);

Рівненська область – 16428 (+244);

Сумська область – 9509 (+188);

Тернопільська область – 17970 (+232);

Харківська область – 30272 (+713);

Херсонська область – 2739 (+110);

Хмельницька область – 11561 (+322);

Чернівецька область – 18314 (+233);

Черкаська область – 7314 (+219);

Чернігівська область – 7164 (+184).

Зазначимо, що у статистиці не враховані дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.