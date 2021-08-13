Це може бути необхідним, – імунолог сказав, чи чекати локдаун восени

Експерти прогнозують наступний локдаун в Україні через коронавірус вже восени. Таке рішення справді може бути необхідним.

Попри це, дуже не хотілося б, щоб локдаун вводили. Про це в ефірі 24 каналу сказав лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой.

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Осінній локдаун може стати необхідним

За його словами, якби до вересня провакцинувалися декілька мільйонів українців із групи ризику, то вводити локдаун – не було б необхідності.

Проте може так статись, що це буде необхідний захід,

– наголосив Донськой.

Він зауважив, що таке рішення зокрема ухвалять тоді, якщо люди похилого віку почнуть ще більше інфікуватися, а реанімації будуть забитими.

"Але ми можемо всі з вами зробити так, щоб він не був необхідний", – додав імунолог.

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Локдаун в Україні: останні новини

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що осінній локдаун не буде потрібен, якщо вакцинується якомога більше людей.

У Київській міській раді відзначили, що передумов для ухвалення такого рішення немає.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, наразі влада планує дотримуватися адаптивного карантину.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу