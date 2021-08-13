Попри це, дуже не хотілося б, щоб локдаун вводили. Про це в ефірі 24 каналу сказав лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой.
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Осінній локдаун може стати необхідним
За його словами, якби до вересня провакцинувалися декілька мільйонів українців із групи ризику, то вводити локдаун – не було б необхідності.
Проте може так статись, що це буде необхідний захід,
– наголосив Донськой.
Він зауважив, що таке рішення зокрема ухвалять тоді, якщо люди похилого віку почнуть ще більше інфікуватися, а реанімації будуть забитими.
"Але ми можемо всі з вами зробити так, щоб він не був необхідний", – додав імунолог.
Імунолог сказав, чи чекати на осінній локдаун: дивіться відео
Локдаун в Україні: останні новини
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що осінній локдаун не буде потрібен, якщо вакцинується якомога більше людей.
- У Київській міській раді відзначили, що передумов для ухвалення такого рішення немає.
- За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, наразі влада планує дотримуватися адаптивного карантину.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу