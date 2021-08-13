Несмотря на это, очень не хотелось бы, чтобы локдаун вводили. Об этом в эфире 24 канала сказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.

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Осенний локдаун может стать необходимым

По его словам, если бы до сентября провакцинировались несколько миллионов украинцев из группы риска, то вводить локдаун не было бы необходимости.

Однако может так случиться, что это будет необходимая мера,

– подчеркнул Донской.

Он отметил, что такое решение, в частности, примут, если пожилые люди начнут еще больше инфицироваться, а реанимации будут забитыми.

"Но мы можем все с вами сделать так, чтобы он не был необходим", – добавил иммунолог.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что осенний локдаун не будет нужен, если вакцинируется как можно больше людей.

В Киевском городском совете отметили, что предпосылок для принятия такого решения нет.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, сейчас власти планируют соблюдать адаптивный карантин.

Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала