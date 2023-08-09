Трансгенераційна травма – широке поняття. З одного боку, це чоловік, який б'є своїх дітей, бо сам зазнавав насильства у дитинстві. З іншого боку, онука жінки, яка пережила нацистські табори, якій складно довіряти комусь, окрім найближчих людей.

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Як травма передається у спадок

Дані досліджень підтверджують можливість передачі травмуючого досвіду у спадок. Основне питання, на яке намагаються відповісти вчені, полягає в тому, як саме воно передається.

Безпосередній вплив травматичної події на всю сім'ю може полягати в постійних спогадах та обговореннях події, а також його наслідків. Наприклад, мати, яка вижила в окупованому Бучі, говорить своїм дітям: "Якби не росіяни, ваш батько був би вдома живий і здоровий". Таким чином, діти стають опосередкованими учасниками події, що травмує.

При цьому повне мовчання про те, що сталося, теж не захищає дітей від передачі травми. Воно позбавляє дітей можливості зрозуміти поведінку батьків і формує в їхньому житті аналогічні патерни уникнення та мовчання.

Травмовані батьки часто не здатні на повноцінну емоційну близькість із дітьми. Це може призводити до того, що діти теж не вміють розпізнавати та виражати свої емоції, у них можуть бути проблеми з близкістю у дорослому віці.

Психологічні травми батьків можуть призводити до нехтування інтересами дітей або до насильства, фізичного чи емоційного.

Травматичний досвід може мати опосередкований вплив на сім'ю. Наприклад, біженці, жертви війни чи геноциду часто живуть у важких умовах. Бідність, необхідність для батьків багато і важко працювати – це також створює умови для формування ментальних проблем у дітей.

Нарешті, останні дослідження вчених свідчать, що травматичний досвід може передаватися у спадок у буквальному значенні. Механізм передачі, який може бути задіяний, називається епігенетичним.

Генетичну спадковість все ще досліджують

Останній пункт поки що залишається дискусійним. Є кілька досліджень, які вказують на те, що травма може залишити хімічний слід у генах людини. Це не генетична мутація, а зміна механізму експресії гена. Тобто гени ті самі, але змінюється те, як і чому вони активізуються.

Так, невелике дослідження за участю 40 людей, що вижили в Голокості і 31 представник їхнього потомства, показало зміни в експресії гена FKBP5. Ця зміна спостерігалася і в батьків, і в дітей. Цей ген бере участь у формуванні реакції на стрес, раніше зміни в його експресії знаходили у людей, які пережили насильство або тяжкі психологічні травми в дитинстві.

Існує ще кілька досліджень, але всі вони невеликі, тому за ними поки не можна однозначно судити про те, що у передачі трансгенераційної травми беруть участь епігенетичні механізми.

У будь-якому випадку, якщо людині погано, варто прислухатися до себе та звернутися до фахівця. Крім терапії, може допомогти відкрита розмова всередині сім'ї, а також практики самодопомоги, такі як майндфулнес, медитація та фізична активність .