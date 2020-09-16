Президент США Дональд Трамп вкотре висловлює оптимізм щодо виробництва американської вакцини від коронавірусу. На цей раз глава Білого дому пообіцяв, що вакцина з'явиться вже через 4 – 8 тижнів.

Трамп раніше хотів отримати вакцину до кінця жовтня

На виготовлення вакцини президент вплинув особисто – наказав прискорити процес Управлінню США з санітарного догляду. Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox and Friends.

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У нас буде вакцина протягом декількох тижнів. Це може бути чотири тижні, може бути вісім тижнів. У нас є багато чудових компаній,

– заявив Трамп.

Раніше Трамп вже тішив своїми прогнозами щодо появи вакцини від COVID-19: обіцяв, що вакцина з'явиться вже в рекордні терміни – до кінця жовтня.

Зверніть увагу! США уклали договір з компанію Moderna, яка має виготовити понад 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для американців.

Що кажуть у ВООЗ щодо вакцини

Тим часом у європейському представництві ВООЗ заявили, що закінчення пандемії COVID-19 не надто залежить від майбутньої вакцини. Як розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, вакцина допомагає одним групам населення, а іншим – ні.

Наразі найкращі результати демонструють такі вакцини: