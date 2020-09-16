Трамп обіцяє вакцину від COVID-19 вже через 4 – 8 тижнів
Президент США Дональд Трамп вкотре висловлює оптимізм щодо виробництва американської вакцини від коронавірусу. На цей раз глава Білого дому пообіцяв, що вакцина з'явиться вже через 4 – 8 тижнів.
Трамп раніше хотів отримати вакцину до кінця жовтня
На виготовлення вакцини президент вплинув особисто – наказав прискорити процес Управлінню США з санітарного догляду. Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox and Friends.
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У нас буде вакцина протягом декількох тижнів. Це може бути чотири тижні, може бути вісім тижнів. У нас є багато чудових компаній,
– заявив Трамп.
Раніше Трамп вже тішив своїми прогнозами щодо появи вакцини від COVID-19: обіцяв, що вакцина з'явиться вже в рекордні терміни – до кінця жовтня.
Що кажуть у ВООЗ щодо вакцини
Тим часом у європейському представництві ВООЗ заявили, що закінчення пандемії COVID-19 не надто залежить від майбутньої вакцини. Як розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, вакцина допомагає одним групам населення, а іншим – ні.
Наразі найкращі результати демонструють такі вакцини:
- три вакцини китайського виробництва;
- вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету;
- вакцина компанії Moderna;
- вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.