Китайська вакцина проти коронавірусу може стати доступною для громадськості вже наприкінці 2021 року.

Головна експертка з біобезпеки Китайського центру контролю за хворобами Ву Гуйчжен на державному телеканалі CCTV заявила, що вакцина буде готовою для масового застосування "приблизно в листопаді чи грудні", повідомляє MedicalXpress.

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На жаль, Ву не уточнила, про яку саме вакцину йдеться, але вона підкреслила, що "виходячи з клінічних результатів 3 фази досліджень, поточний прогрес дуже плавний".

Експертка додала, що зробила щеплення ще у квітні й впродовж останніх кількох місяців почувалась добре.

Наразі є 9 кандидатів вакцин, які тестуються на людях. Але нещодавно деякі розробники пережили перешкоди – фармацевтичний гігант AstraZeneca та Оксфордський університет на деякий час зупинили свої клінічні випробування після того, як доброволець захворів на невідому хворобу. Нещодавно випробування знову продовжили після того, як їх визнали безпечними.

Тож, найбільші успіхи наразі демонструють такі вакцини:

три вакцини китайського виробництва;

вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer;

Нагадаємо, що нещодавно директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що якщо ефективна вакцина проти коронавірусу й з'явиться, то це зовсім не означає, що вона допоможе всім. На його думку, вакцина коронавірусу не покінчить з пандемією. Адже "кінець пандемії – це момент, коли ми, як спільнота, навчимося жити з цією пандемією".