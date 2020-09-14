У європейському представництві ВООЗ заявили, що закінчення пандемії COVID-19 не надто залежить від майбутньої вакцини.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що якщо ефективна вакцина проти коронавірусу й з'явиться, то це зовсім не означає, що вона допоможе всім, повідомляє Daily Star.

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Він пояснив, що під час досліджень помітні деякі ознаки того, що вакцина допомагає одній групі, а іншій – ні.

Я весь час чую: "Вакцина завершить пандемією". Звичайно, ні! Ми навіть не знаємо, чи вакцина допоможе всім групам населення… Кінець пандемії – це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією пандемією. І це залежить від нас, в цьому позитив,

– підсумував Клюге.

Наразі найкращі результати під час досліджень показали такі вакцини:

три вакцини китайського виробництва;

вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer;

Також зазначимо, що у ВООЗ прогнозують зростання рівня захворюваності та смертності. В організації вважають, що в жовтні та листопаді помиратиме значно більше людей.