В европейском представительстве ВОЗ заявили, что окончание пандемии COVID-19 не слишком зависит от будущей вакцины.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что если эффективная вакцина против коронавируса и появится, то это совсем не значит, что она поможет всем, сообщает Daily Star.

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Он объяснил, что во время исследований заметны некоторые признаки того, что вакцина помогает одной группе, а другой – нет.

Я все время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения... конец пандемии – это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив,

– подытожил Клюге.

Сейчас лучшие результаты во время исследований показали такие вакцины:

три вакцины китайского производства;



вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета;



вакцина компании Moderna;



вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Также отметим, что в ВОЗ прогнозируют рост уровня заболеваемости и смертности. В организации считают, что в октябре и ноябре будет умирать значительно больше людей.