В ВОЗ заявили, что вакцина против коронавируса не положит конец пандемии
В европейском представительстве ВОЗ заявили, что окончание пандемии COVID-19 не слишком зависит от будущей вакцины.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что если эффективная вакцина против коронавируса и появится, то это совсем не значит, что она поможет всем, сообщает Daily Star.
К теме Будет хуже: ВОЗ спрогнозировала всплеск смертей от COVID-19 в Европе
Он объяснил, что во время исследований заметны некоторые признаки того, что вакцина помогает одной группе, а другой – нет.
Я все время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения... конец пандемии – это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив,
– подытожил Клюге.
Сейчас лучшие результаты во время исследований показали такие вакцины:
- три вакцины китайского производства;
- вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета;
- вакцина компании Moderna;
- вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.
Также отметим, что в ВОЗ прогнозируют рост уровня заболеваемости и смертности. В организации считают, что в октябре и ноябре будет умирать значительно больше людей.