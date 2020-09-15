Китайская вакцина против коронавируса может стать доступной для общественности уже в конце 2021 года.

Главная экспертка по биобезопасности Китайского центра контроля за болезнями Ву Гуйчжэнь на государственном телеканале CCTV заявила, что вакцина будет готова для массового применения "примерно в ноябре или декабре", сообщает MedicalXpress.

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К сожалению, Ву не уточнила, о какой именно вакцине идет речь, но она подчеркнула, что "исходя из клинических результатов 3 фазы исследований, текущий прогресс очень плавный".

Экспертка добавила, что сделала прививку еще в апреле и в течение последних нескольких месяцев чувствовала себя хорошо.

Сейчас есть 9 кандидатов-вакцин, которые тестируются на людях. Но недавно некоторые разработчики пережили препятствия – фармацевтический гигант AstraZeneca и Оксфордский университет на некоторое время остановили свои клинические испытания после того, как доброволец заболел неизвестной болезнью. Недавно испытания снова продолжили после того, как их признали безопасными.

Поэтому, наибольшие успехи пока демонстрируют такие вакцины:

три вакцины китайского производства;



вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета;



вакцина компании Moderna;



вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Напомним, что недавно директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что если эффективная вакцина против коронавируса и появится, то это вовсе не означает, что она поможет всем. По его мнению, вакцина от коронавируса не покончит с пандемией. Так как "конец пандемии – это момент, когда мы, как сообщество, научимся жить с этой пандемией".