Трамп обещает вакцину от COVID-19 уже через 4 – 8 недель
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выражает оптимизм относительно производства американской вакцины от коронавируса. На этот раз глава Белого дома пообещал, что вакцина появится уже через 4 – 8 недель.
Трамп ранее хотел получить вакцину до конца октября
На изготовление вакцины президент повлиял лично – приказал ускорить процесс Управлению США по санитарному уходу. Об этом Трамп заявил в интервью Fox and Friends.
К теме Китай заявил, что их вакцина против COVID-19 может быть готова уже в ноябре
У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может быть четыре недели, может быть восемь недель. У нас есть много замечательных компаний,
– заявил Трамп.
Ранее Трамп уже радовал своими прогнозами относительно появления вакцины от COVID-19: обещал, что вакцина появится уже в рекордные сроки – до конца октября.
Что говорят в ВОЗ относительно вакцины
Между тем в Европейском представительстве ВОЗ заявили, что конец пандемии COVID-19 не слишком зависит от будущей вакцины. Как рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, вакцина помогает одним группам населения, а другим – нет.
Сейчас лучшие результаты демонстрируют такие вакцины:
- три вакцины китайского производства;
- вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета;
- вакцина компании Moderna;
- вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.