Президент США Дональд Трамп в очередной раз выражает оптимизм относительно производства американской вакцины от коронавируса. На этот раз глава Белого дома пообещал, что вакцина появится уже через 4 – 8 недель.

Трамп ранее хотел получить вакцину до конца октября

На изготовление вакцины президент повлиял лично – приказал ускорить процесс Управлению США по санитарному уходу. Об этом Трамп заявил в интервью Fox and Friends.

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У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может быть четыре недели, может быть восемь недель. У нас есть много замечательных компаний,

– заявил Трамп.

Ранее Трамп уже радовал своими прогнозами относительно появления вакцины от COVID-19: обещал, что вакцина появится уже в рекордные сроки – до конца октября.

Обратите внимание! США заключили договор с компанией Moderna, которая должна изготовить более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса для американцев.

Что говорят в ВОЗ относительно вакцины

Между тем в Европейском представительстве ВОЗ заявили, что конец пандемии COVID-19 не слишком зависит от будущей вакцины. Как рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, вакцина помогает одним группам населения, а другим – нет.

Сейчас лучшие результаты демонстрируют такие вакцины: