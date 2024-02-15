Проблема пацієнтів із шизофренією в тому, що її ознаки важко помітити на ранніх стадіях і саме цю проблему взятись вирішити учені зі Школи медицини Університету Індіани. Дослідження вже опублікували в медичному журналі Nature Publishing Group Molecular Psychiatry.

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Це дуже важливе дослідження в контексті того, що рання діагностика шизофренії допомагає мінімізувати шкоду, яку неврологічне захворювання завдає тілу та розуму людини.

Який аналіз пропонують вчені

Дослідники розробили аналіз крові завдяки відстеженню фізичних змін в організмі. Тобто, знайшли біомаркери, які вказують на психоз. А щоб зрозуміти, які саме біомаркери на це вказують, дослідники використали дані про пацієнтів за десятиріччя. Вони аналізували головні симптоми, як от галюцинації та маячні стани та зіставили їх із хімічними показниками крові.

Важливо! Тестувати за новою методикою учені планують вже цього року. Тест буде доступний в кінці цього року. Його представлятиме компанія MindX Sciences.

Це відкриває нові терапевтичні можливості

З деякими з біомаркерів, які змогли встановити дослідники, вже можна працювати у царині лікування. Проти них існують препарати, які застосовують для лікування інших захворювань. Це потенційно може прискорити вивчення їх застосування при шизофренії.

Деякі з наявних ліків уже працюють досить добре, якщо розпочати лікування на ранній стадії, це може дати гарний результат. Соціальна підтримка також має першочергове значення,

— зазначив професор психіатрії та медичної неврології Олександр Нікулеску.

До слова, раніше група вчених із Квінслендського центру досліджень психічного здоров'я встановила, що наявність кішки в домі може збільшити ймовірність розвитку шизофренії вдвічі. Все через токсоплазмоз, який передається цими тваринами.