Керівництво Світового банку виділило 12 мільярдів доларів для країн, що розвиваються. Кошти підуть на закупівлю вакцини, тестів та ліків проти коронавірусу.

Фінансова підтримка має допомогти забезпечити вакциною до одного мільярда людей, пише Associated Press.

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Ці кошти виділені в межах програми Світового банку, загальна сума якої становить 160 мільярдів доларів. Програма передбачає допомогу у боротьбі з пандемією та її економічними наслідками країнам, що розвиваються.

Громадяни цих держав потребують доступу до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19,

– мовиться в офіційному повідомленні.

У Світовому банку заявили, що проєкт охоплює вже 111 країн. За словами керівництва, допомога передбачає гранти та кредити на покупку вакцин, які будуть офіційно сертифіковані у США, Японії або Євросоюзі.