Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов на вакцину против COVID-19
Руководство Всемирного банка выделило 12 миллиардов долларов для развивающихся стран. Средства пойдут на закупку вакцины, тестов и лекарств против коронавируса.
Финансовая поддержка должна помочь обеспечить вакциной до одного миллиарда человек, пишет Associated Press.
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Эти средства выделены в рамках программы Всемирного банка, общая сумма которой составляет 160 миллиардов долларов. Программа предусматривает помощь в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями развивающимся странам.
Граждане этих государств нуждаются в доступе к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19,
– говорится в официальном сообщении.
Во Всемирном банке заявили, что проект охватывает уже 111 стран. По словам руководства, помощь предусматривает гранты и кредиты на покупку вакцин, которые будут официально сертифицированы в США, Японии или Евросоюзе.