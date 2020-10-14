Руководство Всемирного банка выделило 12 миллиардов долларов для развивающихся стран. Средства пойдут на закупку вакцины, тестов и лекарств против коронавируса.

Финансовая поддержка должна помочь обеспечить вакциной до одного миллиарда человек, пишет Associated Press.

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Эти средства выделены в рамках программы Всемирного банка, общая сумма которой составляет 160 миллиардов долларов. Программа предусматривает помощь в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями развивающимся странам.

Граждане этих государств нуждаются в доступе к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19,

– говорится в официальном сообщении.

Во Всемирном банке заявили, что проект охватывает уже 111 стран. По словам руководства, помощь предусматривает гранты и кредиты на покупку вакцин, которые будут официально сертифицированы в США, Японии или Евросоюзе.

Справка. По самым оптимистичным прогнозам, мир может ожидать готовую и полностью сертифицированную вакцину уже в конце 2020 года. По более реалистичным – препарат будет готов ближе к середине 2021 года, а глобальная вакцинация займет еще минимум 1 год.