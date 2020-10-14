В США из-за осторожности приостановили набор добровольцев для участия в экспериментальном лечении от COVID-19. Эксперимент проводили с помощью комбинации 2 препаратов – ремдесивира и сыворотки с антителами от Eli Lilly.

Фармацевтическая компания Eli Lilly взяла паузу в испытании своего препарата из-за возможных проблем с безопасностью. Об этом сообщили на сайте Associated Press.

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Компания-разработчик подтвердила остановку в исследованиях, но не раскрыла причину решения. Представители ограничились заявлением о том, что приоритетом для компании является безопасность.

Раньше. Американская компания Johnson&Johnson приостановила клинические испытания вакцины от COVID-19. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья у одного из добровольцев.

Спонсор исследования – Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США – отказался от комментариев.

Что известно о препарате Eli Lilly

Это – аналог лекарств Regeneron, которыми лечили президента США Дональда Трампа. В основе 2 препаратов – нейтрализующие антитела к COVID-19. Несмотря на это, Eli Lilly содержит только 1 тип антител, а лекарства от Regeneron – 2.

Eli Lilly и Regeneron Pharmaceuticals уже обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Они попросили выдать разрешение на экстренное использование их препаратов от COVID-19, хотя исследования еще не завершены.