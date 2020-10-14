Вакцина від COVID-19: друга компанія призупинила виробництво препарату
У США через обережність призупинили набір добровольців для участі в експериментальному лікуванні від COVID-19. Експеримент проводили за допомогою комбінації 2 препаратів – ремдесівіра і сироватки з антитілами від Eli Lilly.
Фармацевтична компанія Eli Lilly взяла паузу у випробуванні свого препарату через можливі проблеми з безпекою. Про це повідомили на сайті Associated Press.
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Компанія-розробник підтвердила зупинку в дослідженнях, але не розкрила причину рішення. Представники обмежились заявою про те, що пріоритетом для компанії є безпека.
Спонсор дослідження – Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США – відмовився від коментарів.
Що відомо про препарат Eli Lilly
Це – аналог ліків Regeneron, якими лікували президента США Дональда Трампа. В основі 2 препаратів – нейтралізуючі антитіла до COVID-19. Попри це, Eli Lilly містить тільки 1 тип антитіл, а ліки від Regeneron – 2.
Eli Lilly та Regeneron Pharmaceuticals вже звернулися в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Вони попросили видати дозвіл на екстрене використання їхніх препаратів від COVID-19, хоча дослідження ще не завершені.