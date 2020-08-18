У світі вже понад 22 мільйони хворих на COVID-19
Ще один мільйон інфікованих коронавірусом виявили за останні 4 дні. Кількість хворих на COVID-19 у світі 18 серпня перевищила 22 мільйони.
Згідно з даними сайту Worldometers, на момент написання статті у світі зареєстровано 22 052 036 хворих на коронавірус.
Важливо На початку пандемії через дезінформацію про COVID-19 померло понад 800 людей
Зазначимо, що 21 мільйон випадок інфікування коронавірусом зареєстрували 14 серпня. Відтак, від попереднього до останнього мільйону минуло лише 4 дні.
6 479 490 людей ще продовжують лікуватись від хвороби, але 14 795 803 пацієнти вже одужали. На жаль, від початку 2020 року серед пацієнтів з коронавірусом зареєстрували 777 470 смертей.
Коротка хронологія пандемії COVID-19
- 31 грудня влада Китаю попередила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Хоч перших хворих фіксували ще на початку місяця. Цікаво, що деякі дослідники та епідеміологи вважають, що COVID-19 міг виникнути ще наприкінці серпня або початку вересня 2019 року.
- 22 лютого влада Китаю заблокувала місто Ухань через сплеск захворюваності на коронавірус, а 24 лютого заблокувала й всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, яка має міжнародне значення.
- 11 березня коронавірус отримав статус пандемії. Але до цього моменту вірус вже встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа, зокрема Італія.
- Ймовірно через те, що країни максимально ізолювалися і більшість з них одразу ввели на території карантинні обмеження, перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.
- Від цього моменту загальна кількість хворих почала зростати значно швидше, а кожен новий мільйон хворих щоразу фіксують все частіше.
- Найскладніша епідеміологічна ситуація залишається у США, Бразилії та Індії.
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