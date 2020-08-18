Ще один мільйон інфікованих коронавірусом виявили за останні 4 дні. Кількість хворих на COVID-19 у світі 18 серпня перевищила 22 мільйони.

Згідно з даними сайту Worldometers, на момент написання статті у світі зареєстровано 22 052 036 хворих на коронавірус.

Важливо На початку пандемії через дезінформацію про COVID-19 померло понад 800 людей

Зазначимо, що 21 мільйон випадок інфікування коронавірусом зареєстрували 14 серпня. Відтак, від попереднього до останнього мільйону минуло лише 4 дні.

6 479 490 людей ще продовжують лікуватись від хвороби, але 14 795 803 пацієнти вже одужали. На жаль, від початку 2020 року серед пацієнтів з коронавірусом зареєстрували 777 470 смертей.

Коротка хронологія пандемії COVID-19