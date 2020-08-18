В мире уже более 22 миллионов больных COVID-19
Еще один миллион инфицированных коронавирусом обнаружили за последние 4 дня. Количество больных COVID-19 в мире 18 августа превысило 22 миллиона.
Согласно данным сайта Worldometers, на момент написания статьи в мире зарегистрировано 22 052 036 больных коронавирусом.
Важно В начале пандемии из-за дезинформации о COVID-19 умерло более 800 человек
Отметим, что 21 миллион случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали 14 августа. Следовательно, от предыдущего до последнего миллиона прошло всего 4 дня.
6 479 490 человек еще продолжают лечиться от болезни, но 14 795 803 пациента уже выздоровели. К сожалению, с начала 2020 года среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали 777 470 смертей.
Краткая хронология пандемии COVID-19
- 31 декабря власти Китая предупредили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Хотя первых больных фиксировали еще в начале месяца. Интересно, что некоторые исследователи и эпидемиологи считают, что COVID-19 мог возникнуть еще в конце августа или начале сентября 2019 года.
- 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, а 24 февраля заблокировали и все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, которая имеет международное значение.
- 11 марта коронавирус получил статус пандемии. Но к этому моменту вирус уже успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа, в частности Италия.
- Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантин, первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.
- С этого момента общее количество больных начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных каждый раз фиксируют все чаще.
- Самая сложная эпидемиологическая ситуация остается в США, Бразилии и Индии.
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