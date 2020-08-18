Еще один миллион инфицированных коронавирусом обнаружили за последние 4 дня. Количество больных COVID-19 в мире 18 августа превысило 22 миллиона.

Согласно данным сайта Worldometers, на момент написания статьи в мире зарегистрировано 22 052 036 больных коронавирусом.

Важно В начале пандемии из-за дезинформации о COVID-19 умерло более 800 человек

Отметим, что 21 миллион случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали 14 августа. Следовательно, от предыдущего до последнего миллиона прошло всего 4 дня.

6 479 490 человек еще продолжают лечиться от болезни, но 14 795 803 пациента уже выздоровели. К сожалению, с начала 2020 года среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали 777 470 смертей.

Краткая хронология пандемии COVID-19