Ротова порожнина "висихає" у випадках, коли тіло виробляє недостатню кількість слини. Найчастіше цей стан виникає ненадовго, а впоратися з ним можна за допомогою склянки води та нетривалого відпочинку. Але все не так просто.

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Чому виникає сухість у роті

Виникати сухість у роті може з різних причин. Так, один з факторів ризику ксеростомії – це літній вік. Сухість у роті може розвиватися у міру старіння організму, що призводить до зниження вироблення слини.

Якість слини. Причина може бути не в кількості слини, а в її якості. Дослідження показують, що у людей похилого віку знижується концентрація ферменту птіаліну (розщеплює вуглеводи до глюкози) і підвищується вироблення муцину (основний компонент в'язких секретів), що і робить слину більш густою і в'язкою.

Зневоднення. Коли тілу не вистачає води, слина згущується і не може ефективно змащувати ротову порожнину. Нерідко такі ситуації відбуваються, якщо людина змушена багато говорити. Наприклад, якщо вона працює вчителем, диктором, оратором, диспетчером тощо.

Прийом лікарських препаратів. Наприклад, атропін, який використовують для лікування спазмів шлунково-кишкового тракту, сечового міхура та жовчовивідних шляхів, знижує секрецію слини. Таким же ефектом має скополамін, що має седативну дію.

Крім того, сухість у роті може розвиватися на фоні прийому антидепресантів. Так, ксеростомія зазначена як побічна дія трициклічних препаратів, селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

А також іноді сухість у роті провокують препарати для зниження артеріального тиску, діуретики, знеболювальні засоби, препарати для терапії онкології та багато психоактивних речовин (у тому числі куріння тютюну та вживання алкоголю).

Травма чи хірургічне втручання. Нарешті, ксеростомія може розвинутись і внаслідок травми чи хірургічного втручання – якщо були пошкоджені нерви в ділянці голови чи шиї. А ще вона часто зустрічається у пацієнтів з цукровим діабетом, камінням у слинних залозах (вони блокують слинові протоки) та синдромом Шегрена (аутоімунне захворювання, яке вражає залози рота та очей).

Що робити

Якщо ксеростомія зберігається тривалий час, навіть якщо пити воду, багато не розмовляти і не курити, з нею треба щось робити. Тут важливо розуміти, що тривала сухість у роті може обернутися появою нальоту на зубах, карієсом та захворюваннями ясен. А також може виникнути або посилитися неприємний запах із рота.

Річ у тім, що в нормі слина вимиває залишки їжі з порожнини рота. А її дефіцит – ключова причина сухості – призводить до того, що їжа або, наприклад, тютюн "затримується" у роті, поступово розкладається та руйнує тканини.

Відмовитися від шкідливих звичок і не забувати пити рідину – найкраще воду, особливо при виникненні спраги. Також доведеться знизити вживання кави, гострої їжі, солодощів та жувальної гумки. Звернутися до лікаря для корекції лікування, якщо ви підозрюєте, що ксеростомія виникла через прийом ліків. Звернутися до лікаря за обстеженням – вас можуть направити на аналізи слини, КТ або МРТ для виявлення каменів у слинних залозах, тести на синдром Шегрена або толерантність до глюкози (для виключення цукрового діабету).

За результатами обстежень лікар зможе визначити, чи спричинена сухість у роті інфекцією, і тоді призначить антибіотики або противірусні препарати. А при визначенні каменів у слинних залозах пацієнту може знадобитися хірургічне втручання.