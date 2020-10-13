Наукова медична спільнота стикнулася з серйозною проблемою – антибіотикорезистентністю. Видів антибіотиків існує небагато і погана новина в тому, що організм людини до них звикає, внаслідок чого ці препарати перестають діяти.

Так, кількість штамів бактерій, які стають нечутливими до антибіотиків, постійно зростає. Щорічно через антибіотикорезистентність у світі помирає близько 750 тисяч людей. Вчені з Пенсільванського університету виділили ключовий інгредієнт для розробки нового антибіотику – пептид мастопаран-L, повідомляє Phys.org.

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З отрути азіатської оси Vespula lewisii вчені виділили спеціальний пептид, націлений на руйнування бактеріальних мембран.

У малих дозах він безпечний для людини, а ось для еритроцитів – дуже токсичний, через що і може виникнути алергічна реакція.

Як осина отрута може бути безпечною, якщо це алерген?

Вчені розв'язали це питання, модифікувавши одну ділянку мастопарану-L, який вважається основним джерелом токсичності для клітин людини. Його замінили іншим від вже відомого антимікробного пептиду.

Під час дослідів на моделях мишей експериментальний препарат захищав тварин від смертельних бактеріальних інфекцій – кишкової палички і золотистого стафілокока.

Окрім цього, науковці розробили й інші варіанти модифікованого мастопарану-L та протестували їх на клітинах людини. Пептид продемонстрував антимікробний ефект без побічних ефектів.

Тож вчені сподіваються, що ці молекули стануть основною для нового класу антибіотиків, який зможе протистояти резистентним бактеріям.