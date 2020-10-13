Научное медицинское сообщество столкнулось с серьезной проблемой – антибиотикорезистентностью. Видов антибиотиков существует немного и плохая новость в том, что организм человека к ним привыкает, вследствие чего эти препараты перестают действовать.

Так, количество штаммов бактерий, которые становятся нечувствительными к антибиотикам, постоянно растет. Ежегодно из-за антибиотикорезистентности в мире умирают около 750 тысяч человек. Ученые из Пенсильванского университета выделили ключевой ингредиент для разработки нового антибиотика – пептид мастопаран-L, сообщает Phys.org.

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Из яда азиатской осы Vespula lewisii ученые выделили специальный пептид, нацеленный на разрушение бактериальных мембран.

В малых дозах он безопасен для человека, а вот для эритроцитов – очень токсичен, из-за чего и может возникнуть аллергическая реакция.

Как осиный яд может быть безопасным, если это аллерген?

Ученые решили этот вопрос, модифицировав один участок мастопарана-L, который считается основным источником токсичности для клеток человека. Его заменили другим от уже известного антимикробного пептида.

Во время опытов на моделях мышей экспериментальный препарат защищал животных от смертельных бактериальных инфекций – кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Кроме этого, ученые разработали и другие варианты модифицированного мастопарана-L и протестировали их на клетках человека. Пептид продемонстрировал антимикробный эффект без побочных эффектов.

Поэтому ученые надеются, что эти молекулы станут основной для нового класса антибиотиков, который сможет противостоять резистентным бактериям.