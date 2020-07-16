У людей, схильних до стресу на ранніх етапах життя, частіше розвивалися серйозні депресивні розлади в підлітковому віці.

Науковці досліджували зв'язок між вісьмома різними типами стресу і депресії, що виникає у молоді, пише eurekalert.

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Автори виявили, що, хоча деякі типи стресу (наприклад, бідність) не були пов'язані з депресією, інші види, включаючи емоційне насильство, були більш тісно пов'язані з депресивними розладами.

Документально підтверджено, що стрес в ранньому віці підвищує ризик розвитку депресії в дорослому віці. Ми хотіли дізнатися, якою мірою він був пов'язаний з депресією в більш ранньому віці, особливо в дитинстві або в підлітковому віці,

– зазначив провідний автор, доктор філософії Джоел Лемуль.

З'ясувалося, що ранні прояви депресії часто означають повторювані рецидиви протягом усього життя. А вплив стресу на ранніх етапах життя більш ніж подвоює ймовірність того, що у людини розвинеться депресія, в юному віці.

Стрес та депресія

У порівнянні з молоддю, яка не піддавалася впливу стресу, вірогідність розвитку депресії у дітей, які зазнали впливу стресових факторів, у 2,5 раза вища.

Отримані дані підтверджують рекомендації з пошуку і застосування кращих методів в дослідженнях стресу в дитинстві.