Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що підвищення захворюваності на коронавірус в Україні не потрібно пов'язувати лише зі збільшенням тестувань.

Під час брифінгу Степанов заявив, що не варто вірити у міф, який поширюють деякі "експерти". А саме в те, що нібито кількість хворих зростає лише завдяки збільшенню тестувань. Про це повідомляє 24 канал.

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Міністр зазначив, що ще на початку квітня в Україні проводили 200-300 тестувань на добу, а нині у цей самий термін проводять 12-14 тисяч. Втім, за його словами, не лише розширення тестування на коронавірус є причиною такого різкого сплеску захворюваності.

Степанов повідомив, що окрім збільшення числа пацієнтів у статистиці, зростає і кількість звернень людей з симптомами та пневмонією, а також кількість госпіталізацій.

Максим Степанов “Окрім збільшення кількості тестувань, яке відбувається за затвердженим механізмом, ми спостерігаємо, по-перше, збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусної хвороби. По-друге, ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій, тобто, людина опиняється у лікарні з коронавірусом, яка має тяжкий перебіг хвороби. Як наслідок, ми бачимо збільшення кількості пневмоній. Це все відбувається у червні, у період, коли кількість пневмоній суттєво падає в країні, бо це літо”

Міністр охорони здоров’я вкотре закликав громадян дотримуватися найпростіших правил карантину: носити маски у громадських місцях та слідкувати за соціальною дистанцією.