Степанов заявив, що захворюваність на COVID-19 в країні росте не через збільшення тестувань
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що підвищення захворюваності на коронавірус в Україні не потрібно пов'язувати лише зі збільшенням тестувань.
Під час брифінгу Степанов заявив, що не варто вірити у міф, який поширюють деякі "експерти". А саме в те, що нібито кількість хворих зростає лише завдяки збільшенню тестувань. Про це повідомляє 24 канал.
До теми В Україні вже 42 065 хворих на коронавірус COVID-19
Міністр зазначив, що ще на початку квітня в Україні проводили 200-300 тестувань на добу, а нині у цей самий термін проводять 12-14 тисяч. Втім, за його словами, не лише розширення тестування на коронавірус є причиною такого різкого сплеску захворюваності.
Степанов повідомив, що окрім збільшення числа пацієнтів у статистиці, зростає і кількість звернень людей з симптомами та пневмонією, а також кількість госпіталізацій.
Міністр охорони здоров’я вкотре закликав громадян дотримуватися найпростіших правил карантину: носити маски у громадських місцях та слідкувати за соціальною дистанцією.