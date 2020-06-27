Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что повышение заболеваемости коронавирусом в Украине не нужно связывать только с увеличением тестирований.

Во время брифинга Степанов заявил, что не стоит верить в миф, который распространяют некоторые "эксперты". А именно в то, что якобы количество больных растет лишь благодаря увеличению тестирований. Об этом сообщает 24 канал.

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Министр отметил, что еще в начале апреля в Украине проводили 200-300 тестирований в сутки, а сейчас в этот же срок проводят 12-14 тысяч. Впрочем, по его словам, не только расширение тестирования на коронавирус является причиной такого резкого всплеска заболеваемости.

Степанов сообщил, что кроме увеличения числа пациентов в статистике, растет и количество обращений людей с симптомами и пневмонией, а также количество госпитализаций.

Максим Степанов “Кроме увеличения количества тестирований, которое происходит по утвержденному механизму, мы наблюдаем, во-первых, увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни. Во-вторых, мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций, то есть, человек оказывается в больнице с коронавирусом, который дает тяжелое течение болезни. Как следствие, мы видим увеличение количества пневмоний. Это все происходит в июне, в период, когда количество пневмоний существенно падает в стране, потому что это лето”.

Министр здравоохранения в очередной раз призвал граждан соблюдать простейшие правила карантина: носить маски в общественных местах и следить за социальной дистанцией.