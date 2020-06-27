Степанов заявил, что заболеваемость COVID-19 в стране растет не из-за увеличения тестирований
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что повышение заболеваемости коронавирусом в Украине не нужно связывать только с увеличением тестирований.
Во время брифинга Степанов заявил, что не стоит верить в миф, который распространяют некоторые "эксперты". А именно в то, что якобы количество больных растет лишь благодаря увеличению тестирований. Об этом сообщает 24 канал.
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Министр отметил, что еще в начале апреля в Украине проводили 200-300 тестирований в сутки, а сейчас в этот же срок проводят 12-14 тысяч. Впрочем, по его словам, не только расширение тестирования на коронавирус является причиной такого резкого всплеска заболеваемости.
Степанов сообщил, что кроме увеличения числа пациентов в статистике, растет и количество обращений людей с симптомами и пневмонией, а также количество госпитализаций.
Министр здравоохранения в очередной раз призвал граждан соблюдать простейшие правила карантина: носить маски в общественных местах и следить за социальной дистанцией.