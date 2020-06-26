Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що у МОЗ проводять підготовку до розгортання лікарень другої хвилі для лікування COVID-19.

Під час брифінгу Степанов заявив, що виходячи з кількості захворювань на коронавірус і з огляду, як розповсюджується хвороба, у МОЗ готуються до розгортання лікарень другої хвилі. Про це повідомляє 24 канал.

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Міністр розповів, що загалом в Україні є 23 тисячі ліжок для хворих на коронавірус у лікарнях першої хвилі. Натомість близько 4 тисяч з них вже зайняті.

Він зазначив, що нині ситуація відрізняється в кожному регіоні. Зокрема, напруженіше становище в Чернівецькій області та на Закарпатті. Відтак, до розгортання лікарень у МОЗ будуть готуватися "по регіональному принципу".

Нагадаємо, що нині Україна побила власний антирекорд за кількістю нових пацієнтів. Від учора коронавірус діагностували у 1 109 людей.

Найбільше нових хворих знову виявили на Львівщині – 209. Значно менше, але теж багато зафіксували на Рівненщині (+116), у Києві (+113) та на Закарпатті (+93).



