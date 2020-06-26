Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Минздраве проводят подготовку к развертыванию больниц второй волны для лечения COVID-19.

Во время брифинга Степанов заявил, что исходя из количества заболеваний коронавирусом и учитывая, как распространяется болезнь, в Минздраве готовятся к развертыванию больниц второй волны. Об этом сообщает 24 канал.

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Министр рассказал, что в целом в Украине 23 тысячи коек для больных коронавирусом в больницах первой волны. В то же время около 4 тысяч из них уже заняты.

Он отметил, что сейчас ситуация отличается в каждом регионе. В частности, напряженнее всего положение в Черновицкой области и на Закарпатье. Поэтому, к развертыванию больниц в Минздраве будут готовиться "по региональному принципу".

Напомним, что сейчас Украина побила собственный антирекорд по количеству новых больных. Со вчера коронавирус диагностировали у 1 109 человек.

Больше всего новых больных вновь обнаружили на Львовщине – 209. Значительно меньше, но тоже много зафиксировали на Ровненщине (+116), в Киеве (+113) и на Закарпатье (+93).



