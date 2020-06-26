Новый антирекорд: в Украине более тысячи больных за сутки, в общем 41 117 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 109 новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому, по состоянию на утро 26 июня общее количество больных COVID-19 в стране выросло до 41 117.

О новых случаях инфицирования COVID-19 среди граждан Украины сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 41 117 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, за прошедшие сутки в стране погибли еще 19 пациентов с COVID-19. Всего с начала года зарегистрировано 1 089 летальных случаев вследствие COVID-19.

Впрочем, есть и хорошие новости, ведь за прошедшие сутки выписали 541 пациента. В общем 18 299 больных смогли преодолеть болезнь.

Сейчас от инфекции продолжаются лечиться 21 732 человека. Еще у 85 174 заподозрили наличие инфекции.

Антирекорд в Украине: где обнаружили больше всего больных

26 июня Украина побила собственный антирекорд по количеству новых выявленных больных. На протяжении прошедших суток коронавирус диагностировали у 1 109 человек.

Больше всего случаев заражений COVID-19 снова зафиксировали на Львовщине – 209. Также много новых больных обнаружили на Ровненщине (+116), в Киеве (+113) и на Закарпатье (+93).

За прошедшие сутки в Украине провели 27 154 теста на коронавирус. Из них 13 916 методом ПЦР, а еще 13 238 методом ИФА.

COVID-19 в областях Украины 26 июня

Винницкая область – 1 788;

Волынская область – 2 096;

Днепропетровская область – 1 081;

Донецкая область – 412;

Житомирская область – 1 366;

Закарпатская область – 2 547;

Запорожская область – 561;

Ивано-Франковская область – 2 217;

Кировоградская область – 640;

Киев – 4 726;

Киевская область – 2 419;

Львовская область – 4 836;

Луганская область – 76;

Николаевская область – 384;

Одесская область – 1 529;

Полтавская область – 304;

Ровненская область – 3 364;

Сумская область – 284;

Тернопольская область – 1 857;

Харьковская область – 1 993;

Херсонская область – 190;

Хмельницкая область – 724;

Черновицкая область – 4 582;

Черкасская область – 627;

Черниговская область – 514.

Обратите внимание! В сводке отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала