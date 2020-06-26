Новый антирекорд: в Украине более тысячи больных за сутки, в общем 41 117 случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 109 новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому, по состоянию на утро 26 июня общее количество больных COVID-19 в стране выросло до 41 117.
О новых случаях инфицирования COVID-19 среди граждан Украины сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины.
Важно Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 41 117 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, за прошедшие сутки в стране погибли еще 19 пациентов с COVID-19. Всего с начала года зарегистрировано 1 089 летальных случаев вследствие COVID-19.
Впрочем, есть и хорошие новости, ведь за прошедшие сутки выписали 541 пациента. В общем 18 299 больных смогли преодолеть болезнь.
Сейчас от инфекции продолжаются лечиться 21 732 человека. Еще у 85 174 заподозрили наличие инфекции.
Антирекорд в Украине: где обнаружили больше всего больных
26 июня Украина побила собственный антирекорд по количеству новых выявленных больных. На протяжении прошедших суток коронавирус диагностировали у 1 109 человек.
Больше всего случаев заражений COVID-19 снова зафиксировали на Львовщине – 209. Также много новых больных обнаружили на Ровненщине (+116), в Киеве (+113) и на Закарпатье (+93).
За прошедшие сутки в Украине провели 27 154 теста на коронавирус. Из них 13 916 методом ПЦР, а еще 13 238 методом ИФА.
COVID-19 в областях Украины 26 июня
- Винницкая область – 1 788;
- Волынская область – 2 096;
- Днепропетровская область – 1 081;
- Донецкая область – 412;
- Житомирская область – 1 366;
- Закарпатская область – 2 547;
- Запорожская область – 561;
- Ивано-Франковская область – 2 217;
- Кировоградская область – 640;
- Киев – 4 726;
- Киевская область – 2 419;
- Львовская область – 4 836;
- Луганская область – 76;
- Николаевская область – 384;
- Одесская область – 1 529;
- Полтавская область – 304;
- Ровненская область – 3 364;
- Сумская область – 284;
- Тернопольская область – 1 857;
- Харьковская область – 1 993;
- Херсонская область – 190;
- Хмельницкая область – 724;
- Черновицкая область – 4 582;
- Черкасская область – 627;
- Черниговская область – 514.
Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала