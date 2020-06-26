Новий антирекорд: в Україні понад тисяча хворих за добу, загалом 41 117 випадків COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 1 109 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 26 червня загальна кількість хворих на COVID-19 в країні зросла до 41 117.
Про нові випадки інфікування COVID-19 серед громадян України повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО України.
Важливо Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 41 117 випадків зараження коронавірусом. На жаль, за минулу добу в країні померли ще 19 пацієнтів. Загалом від початку року зареєстровано 1 089 летальних випадків внаслідок COVID-19.
Втім, є і хороші новини, адже за минулу добу виписали 541 пацієнта. Загалом 18 299 хворих змогли подолати хворобу.
Нині від інфекції продовжуються лікуватися 21 732 людини. Ще у 85 174 запідозрили наявність інфекції.
Антирекорд в Україні: де виявили найбільше хворих
26 червня Україна побила власний антирекорд за кількістю нових хворих. Впродовж минулої доби коронавірус діагностували у 1 109 людей.
Найбільше випадків заражень COVID-19 знову зафіксували на Львівщині – 209. Також багато нових хворих виявили на Рівненщині (+116), у Києві (+113) та на Закарпатті (+93).
За минулу добу в Україні провели 27 154 тестів на коронавірус. З них 13 916 методом ПЛР, а ще 13 238 методом ІФА.
COVID-19 в областях України 26 червня
- Вінницька область — 1 788;
- Волинська область — 2 096;
- Дніпропетровська область — 1 081;
- Донецька область — 412;
- Житомирська область — 1 366;
- Закарпатська область — 2 547;
- Запорізька область — 561;
- Івано-Франківська область — 2 217;
- Кіровоградська область — 640;
- Київ — 4 726;
- Київська область — 2 419;
- Львівська область — 4 836;
- Луганська область — 76;
- Миколаївська область — 384;
- Одеська область — 1 529;
- Полтавська область — 304;
- Рівненська область — 3 364;
- Сумська область — 284;
- Тернопільська область — 1 857;
- Харківська область — 1 993;
- Херсонська область — 190;
- Хмельницька область — 724;
- Чернівецька область — 4 582;
- Черкаська область — 627;
- Чернігівська область — 514.
Зверніть увагу! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.