Новий антирекорд: в Україні понад тисяча хворих за добу, загалом 41 117 випадків COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксували 1 109 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 26 червня загальна кількість хворих на COVID-19 в країні зросла до 41 117.

Про нові випадки інфікування COVID-19 серед громадян України повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО України.

Важливо Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 41 117 випадків зараження коронавірусом. На жаль, за минулу добу в країні померли ще 19 пацієнтів. Загалом від початку року зареєстровано 1 089 летальних випадків внаслідок COVID-19.

Втім, є і хороші новини, адже за минулу добу виписали 541 пацієнта. Загалом 18 299 хворих змогли подолати хворобу.

Нині від інфекції продовжуються лікуватися 21 732 людини. Ще у 85 174 запідозрили наявність інфекції.

Антирекорд в Україні: де виявили найбільше хворих

26 червня Україна побила власний антирекорд за кількістю нових хворих. Впродовж минулої доби коронавірус діагностували у 1 109 людей.

Найбільше випадків заражень COVID-19 знову зафіксували на Львівщині – 209. Також багато нових хворих виявили на Рівненщині (+116), у Києві (+113) та на Закарпатті (+93).

За минулу добу в Україні провели 27 154 тестів на коронавірус. З них 13 916 методом ПЛР, а ще 13 238 методом ІФА.

COVID-19 в областях України 26 червня

Вінницька область — 1 788;

Волинська область — 2 096;

Дніпропетровська область — 1 081;

Донецька область — 412;

Житомирська область — 1 366;

Закарпатська область — 2 547;

Запорізька область — 561;

Івано-Франківська область — 2 217;

Кіровоградська область — 640;

Київ — 4 726;

Київська область — 2 419;

Львівська область — 4 836;

Луганська область — 76;

Миколаївська область — 384;

Одеська область — 1 529;

Полтавська область — 304;

Рівненська область — 3 364;

Сумська область — 284;

Тернопільська область — 1 857;

Харківська область — 1 993;

Херсонська область — 190;

Хмельницька область — 724;

Чернівецька область — 4 582;

Черкаська область — 627;

Чернігівська область — 514.

Зверніть увагу! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу