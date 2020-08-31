Станом на 31 серпня в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, готові понад 36 тисяч ліжок. Близько 11 200 з них забезпечені точками подачі кисню.

Про це повідомила пресслужба МОЗ з посиланням на слова міністра Максима Степанова..

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На сьогодні в українських лікарнях пацієнтами з коронавірусом зайняті 9 972 ліжка: сюди включено як підтверджені випадки, так і випадки з підозрою на COVID-19. Також на початку червня головам ОДА було поставлене завдання збільшити кількість ліжок з підведенням кисню,

сказав глава МОЗ.

Також Степанов додав, що МОЗ фіксує значне зростання кількості госпіталізованих хворих на COVID-19 протягом останнього часу:

за 24-30 серпня було госпіталізовано 2829 осіб,

за 17-23 серпня – 2699,

за 18-24 травня – 749.

Міністр охорони здоров'я заявив, що пріоритетне завдання на сьогодні – забезпечення киснем 80% ліжок у лікарнях, запланованих під лікування хворих на COVID-19.