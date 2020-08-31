Степанов рассказал, сколько коек готовы к госпитализации больных коронавирусом
По состоянию на 31 августа в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией готовы более 36 тысяч коек. Около 11 200 из них обеспечены точками подачи кислорода.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова министра Максима Степанова.
Читайте также С начала пандемии в Украине 121 215 инфицированных COVID-19: актуальная статистика
На сегодняшний день в украинских больницах пациентами с коронавирусом заняты 9 972 кровати: сюда включены как подтвержденные случаи, так и случаи с подозрением на COVID-19. Также в начале июня председателям ОГА была поставлена задача увеличить количество коек с подводом кислорода,
– сказал глава Минздрава.
Также Степанов добавил, что Минздрав фиксирует значительный рост количества госпитализированных больных COVID-19 в последнее время:
- за 24-30 августа были госпитализированы 2 829 человек,
- за 17-23 августа – 2 699,
- за 18-24 мая – 749.
Министр здравоохранения заявил, что приоритетная задача на сегодня – обеспечение кислородом 80% коек в больницах, запланированных под лечение больных COVID-19.