По состоянию на 31 августа в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией готовы более 36 тысяч коек. Около 11 200 из них обеспечены точками подачи кислорода.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова министра Максима Степанова.

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На сегодняшний день в украинских больницах пациентами с коронавирусом заняты 9 972 кровати: сюда включены как подтвержденные случаи, так и случаи с подозрением на COVID-19. Также в начале июня председателям ОГА была поставлена ​​задача увеличить количество коек с подводом кислорода,

– сказал глава Минздрава.

Также Степанов добавил, что Минздрав фиксирует значительный рост количества госпитализированных больных COVID-19 в последнее время:

за 24-30 августа были госпитализированы 2 829 человек,

за 17-23 августа – 2 699,

за 18-24 мая – 749.

Министр здравоохранения заявил, что приоритетная задача на сегодня – обеспечение кислородом 80% коек в больницах, запланированных под лечение больных COVID-19.