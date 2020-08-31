С начала пандемии в Украине 121 215 инфицированных COVID-19: актуальная статистика
За минувшие сутки в Украине обнаружили 2 141 нового больного коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 31 августа в стране зарегистрировано 121 215 инфицированных SARS-CoV-2.
СНБО Украины сообщает, что по состоянию на сегодня от коронавируса лечится 61 тысяча 924 граждан, пишет 24 канал.
Стоит знать Когда нужно делать прививку: календарь
За минувшие сутки в Украине обнаружили 2 141 больного коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (+277), а также в Одесской (+189), Харьковской (+187), Ивано-Франковской (+165), Черновицкой (+158), Львовской (+154) и Тернопольской (+149) областях.
В течение последних суток в стране провели 18 162 исследований на выявление коронавирусной инфекции. Из них 14 109 методом ПЦР, а еще 4 053 – методом ИФА.
К сожалению, со вчерашнего дня во время тяжелого течения болезни умерли еще 30 пациентов. Но 380 человек выписали из больниц в связи с тем, что они уже выздоровели.
Коронавирус в Областях Украины по состоянию на 31 августа
- Винницкая область – 3993 (+45);
- Волынская область – 5471 (+54);
- Днепропетровская область – 2349 (+43);
- Донецкая область – 1418 (+2);
- Житомирская область – 3302 (+89);
- Закарпатская область – 7516 (+60);
- Запорожская область – 1596 (+38);
- Ивано – Франковская область – 9179 (+165);
- Кировоградская область – 814 (+4);
- Киев – 13370 (+277);
- Киевская область – 5669 (+89);
- Львовская область – 14510 (+154);
- Луганская область – 315 (+3);
- Николаевская область – 1252 (+83);
- Одесская область – 7283 (+189);
- Полтавская область – 789 (+19);
- Ровненская область – 9182 (+84);
- Сумская область – 1470 (+14);
- Тернопольская область – 6014 (+149);
- Харьковская область – 9076 (+187);
- Херсонская область – 396 (+4);
- Хмельницкая область – 2481 (+79);
- Черновицкая область – 10303 (+158);
- Черкасская область – 1573 (+35);
- Черниговская область – 1894 (+117).
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала