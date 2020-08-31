За минувшие сутки в Украине обнаружили 2 141 нового больного коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 31 августа в стране зарегистрировано 121 215 инфицированных SARS-CoV-2.

СНБО Украины сообщает, что по состоянию на сегодня от коронавируса лечится 61 тысяча 924 граждан, пишет 24 канал.

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За минувшие сутки в Украине обнаружили 2 141 больного коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (+277), а также в Одесской (+189), Харьковской (+187), Ивано-Франковской (+165), Черновицкой (+158), Львовской (+154) и Тернопольской (+149) областях.

В течение последних суток в стране провели 18 162 исследований на выявление коронавирусной инфекции. Из них 14 109 методом ПЦР, а еще 4 053 – методом ИФА.

К сожалению, со вчерашнего дня во время тяжелого течения болезни умерли еще 30 пациентов. Но 380 человек выписали из больниц в связи с тем, что они уже выздоровели.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 121 215 инфицированных SARS-CoV-2. 57 114 пациента уже преодолели заболевание. Но, к сожалению, 2 557 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в Областях Украины по состоянию на 31 августа

Винницкая область – 3993 (+45);

Волынская область – 5471 (+54);

Днепропетровская область – 2349 (+43);

Донецкая область – 1418 (+2);

Житомирская область – 3302 (+89);

Закарпатская область – 7516 (+60);

Запорожская область – 1596 (+38);

Ивано – Франковская область – 9179 (+165);

Кировоградская область – 814 (+4);

Киев – 13370 (+277);

Киевская область – 5669 (+89);

Львовская область – 14510 (+154);

Луганская область – 315 (+3);

Николаевская область – 1252 (+83);

Одесская область – 7283 (+189);

Полтавская область – 789 (+19);

Ровненская область – 9182 (+84);

Сумская область – 1470 (+14);

Тернопольская область – 6014 (+149);

Харьковская область – 9076 (+187);

Херсонская область – 396 (+4);

Хмельницкая область – 2481 (+79);

Черновицкая область – 10303 (+158);

Черкасская область – 1573 (+35);

Черниговская область – 1894 (+117).

Заметьте, что в статистике нет данных с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.

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