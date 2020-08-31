За минулу добу в Україні виявили 2 тисячі 141 нового хворого на коронавірус. Відтак, станом на 31 серпня в країні зареєстровано 121 215 інфікованих SARS-CoV-2.

РНБО України повідомляє, що станом на сьогодні від коронавірусу лікується 61 тисяча 924 громадяни, пише 24 канал.

Варто знати Коли потрібно робити щеплення: календар

За минулу добу в Україні виявили 2 141 хворого на коронавірус. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+277), а також в Одеській (+189), Харківській (+187), Івано-Франківській (+165), Чернівецькій (+158), Львівській (+154) та Тернопільській (+149) областях.

Коронавірус в Областях України станом на 31 серпня

Вінницька область – 3993 (+45);

Волинська область – 5471 (+54);

Дніпропетровська область – 2349 (+43);

Донецька область – 1418 (+2);

Житомирська область – 3302 (+89);

Закарпатська область – 7516 (+60);

Запорізька область – 1596 (+38);

Івано-Франківська область – 9179 (+165);

Кіровоградська область – 814 (+4);

Київ – 13370 (+277);

Київська область – 5669 (+89);

Львівська область – 14510 (+154);

Луганська область – 315 (+3);

Миколаївська область – 1252 (+83);

Одеська область – 7283 (+189);

Полтавська область – 789 (+19);

Рівненська область – 9182 (+84);

Сумська область – 1470 (+14);

Тернопільська область – 6014 (+149);

Харківська область – 9076 (+187);

Херсонська область – 396 (+4);

Хмельницька область – 2481 (+79);

Чернівецька область – 10303 (+158);

Черкаська область – 1573 (+35);

Чернігівська область – 1894 (+117).

Новина доповнюється...