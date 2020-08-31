Від початку пандемії в Україні 121 215 інфікованих COVID-19: актуальна статистика
За минулу добу в Україні виявили 2 тисячі 141 нового хворого на коронавірус. Відтак, станом на 31 серпня в країні зареєстровано 121 215 інфікованих SARS-CoV-2.
РНБО України повідомляє, що станом на сьогодні від коронавірусу лікується 61 тисяча 924 громадяни, пише 24 канал.
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За минулу добу в Україні виявили 2 141 хворого на коронавірус. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+277), а також в Одеській (+189), Харківській (+187), Івано-Франківській (+165), Чернівецькій (+158), Львівській (+154) та Тернопільській (+149) областях.
Коронавірус в Областях України станом на 31 серпня
- Вінницька область – 3993 (+45);
- Волинська область – 5471 (+54);
- Дніпропетровська область – 2349 (+43);
- Донецька область – 1418 (+2);
- Житомирська область – 3302 (+89);
- Закарпатська область – 7516 (+60);
- Запорізька область – 1596 (+38);
- Івано-Франківська область – 9179 (+165);
- Кіровоградська область – 814 (+4);
- Київ – 13370 (+277);
- Київська область – 5669 (+89);
- Львівська область – 14510 (+154);
- Луганська область – 315 (+3);
- Миколаївська область – 1252 (+83);
- Одеська область – 7283 (+189);
- Полтавська область – 789 (+19);
- Рівненська область – 9182 (+84);
- Сумська область – 1470 (+14);
- Тернопільська область – 6014 (+149);
- Харківська область – 9076 (+187);
- Херсонська область – 396 (+4);
- Хмельницька область – 2481 (+79);
- Чернівецька область – 10303 (+158);
- Черкаська область – 1573 (+35);
- Чернігівська область – 1894 (+117).
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