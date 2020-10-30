В Україні щодня зростає кількість хворих на коронавірус. Втім, така ситуація відбувається у всіх країнах Європи, і вони вводять обмеження. Деякі – навіть повторний повний локдаун. Україна ж цей момент буде відтягувати до останнього.

Наразі ситуація в державі це дозволяє. Про це під час традиційного брифінгу МОЗ повідомив його очільник Максим Степанов, передає 24 канал.

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Стратегія адаптивного карантину, коли ми вводимо поступово обмеження, є абсолютно правильною,

– вважає він.

Так, Степанов порівняв ситуацію в Україні з тим, що зараз коїться в країнах Європи. Він наголосив: сплеск захворюваності відбувається по всіх європейських країнах.

"Наприклад, за минулу добу у Франції кількість нових хворих складає 47 637 людей, в Італії – 26 831, Польща – 20 156, Німеччина 18 732.Ви бачите, що по всіх європейських країнах зростає захворюваність. У всіх без виключень європейських країнах медична система працює на межі, у всіх країнах вводять обмежувальні заходи", – зауважив міністр.

Він також на прикладі Франції пояснив: країна пішла на повторний локдаун, аби перервати ланцюжок зараження та аби навантаження витримала медична система.

З різних чинників, зокрема, економічних, повного локдауну ми маємо якомога довше уникати. Дуже важливо дотримуватись правил і це стосується кожного громадянина. Це наша життєва необхідність,

– висловився про ситуацію в Україні Степанов.

Зауважимо, що в Україні, попри зростання кількості хворих на COVID-19, повний локдаун вводити поки не збираються. Більш жорсткі обмеження можуть запровадити, якщо добовий приріст хворих сягне 15 тисяч. Про це раніше сказав заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу