Повний локдаун має бути крайнім заходом, – ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що введення суворого карантину повинно бути для країн крайнім заходом. Річ у тім, що локдаун, окрім великого економічного збитку, може нести серйозні проблеми для здоров’я.
Перш за все загальнонаціональний карантин має давати країнам час, щоб посилити свої системи охорони здоров'я та покращити програми відстеження контактів для швидшого виявлення та викоренення нових випадків інфікування. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі Ханс Клюге, передає AP.
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Щоправда, за його словами, більшість країн, які вводили локдаун у березні, досягти цих цілей не змогли.
Чим небезпечний повний локдаун
За словами Клюге, запровадження локдауну завдає сильної шкоди економіці, психічному здоров’ю людей та збільшує масштаб домашнього насильства.
Через це ми розглядаємо національний локдаун, як крайній захід,
– наголосив Клюге.
Які країни посилюють карантин: останні новини
- В Іспанії (ба більше – його продовжили до травня 2021 року);
- В Швейцарії;
- В Німеччині вводять жорсткий карантин.
- У Франції;
- У Словаччині вводять обмеження на пересування.
- В Польщі щонайменше 2 тижні діятиме суворий карантин.