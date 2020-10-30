У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що введення суворого карантину повинно бути для країн крайнім заходом. Річ у тім, що локдаун, окрім великого економічного збитку, може нести серйозні проблеми для здоров’я.

Перш за все загальнонаціональний карантин має давати країнам час, щоб посилити свої системи охорони здоров'я та покращити програми відстеження контактів для швидшого виявлення та викоренення нових випадків інфікування. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі Ханс Клюге, передає AP.

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Щоправда, за його словами, більшість країн, які вводили локдаун у березні, досягти цих цілей не змогли.

Чим небезпечний повний локдаун

За словами Клюге, запровадження локдауну завдає сильної шкоди економіці, психічному здоров’ю людей та збільшує масштаб домашнього насильства.

Через це ми розглядаємо національний локдаун, як крайній захід,

– наголосив Клюге.

Зверніть увагу! Через зростання захворюваності на коронавірус низка країн Європи повернули повний або частковий локдаун. Приміром, так зробила західна сусідка України – Польща.



Тим часом в Україні, попри зростання кількості хворих на COVID-19, повний локдаун вводити поки не збираються. Більш жорсткі обмеження можуть запровадити, якщо добовий приріст хворих сягне 15 тисяч.

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