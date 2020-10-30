Во Всемирной организации здравоохранения считают, что введение строгого карантина должно быть для стран крайней мерой. Дело в том, что локдаун, кроме большого экономического ущерба, может нести серьезные проблемы для здоровья.

Прежде всего общенациональный карантин должен давать странам время, чтобы усилить свои системы здравоохранения и улучшить программы отслеживания контактов для быстрого выявления и искоренения новых случаев инфицирования. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, передает AP.

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Правда, по его словам, большинство стран, которые вводили локдаун в марте, достичь этих целей не смогли.

Чем опасен полный локдаун

По словам Клюге, введение локдауна наносит сильный ущерб экономике, психическому здоровью людей и увеличивает масштаб домашнего насилия.

Поэтому мы рассматриваем национальный локдаун, как крайнюю меру,

– отметил Клюге.

Обратите внимание! Из-за роста заболеваемости коронавирусом ряд стран Европы вернул полный или частичный локдаун. К примеру, так сделала западная соседка Украины – Польша.



Между тем в Украине, несмотря на рост количества больных COVID-19, полный локдаун вводить пока не собираются. Более жесткие ограничения могут ввести, если суточный прирост больных достигнет 15 тысяч.

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