Полный локдаун должен быть крайней мерой, – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что введение строгого карантина должно быть для стран крайней мерой. Дело в том, что локдаун, кроме большого экономического ущерба, может нести серьезные проблемы для здоровья.
Прежде всего общенациональный карантин должен давать странам время, чтобы усилить свои системы здравоохранения и улучшить программы отслеживания контактов для быстрого выявления и искоренения новых случаев инфицирования. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, передает AP.
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Правда, по его словам, большинство стран, которые вводили локдаун в марте, достичь этих целей не смогли.
Чем опасен полный локдаун
По словам Клюге, введение локдауна наносит сильный ущерб экономике, психическому здоровью людей и увеличивает масштаб домашнего насилия.
Поэтому мы рассматриваем национальный локдаун, как крайнюю меру,
– отметил Клюге.
Какие страны усиливают карантин: последние новости
- В Испании (более того – его продлили до мая 2021 года)
- В Швейцарии;
- В Германии вводят жесткий карантин.
- Во Франции;
- В Словакии вводят ограничения на передвижение.
- В Польше не менее 2 недели будет действовать строгий карантин.