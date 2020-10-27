Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах больных коронавирусной инфекцией.

Об этом Ляшко заявил во время вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?" во вторник 27 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

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Цифра – 15 тысяч больных за сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить,

– объяснил он.

Как отметил Ляшко, что на 15 тысяч больных в Украине еще есть "запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения".

Цыфра в 15 тысяч больных актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, однако для каждого региона она будет отдельно просчитана.

"Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и кислород к большинству кроватей", – добавил замминистра.

С момента распространения коронавирусной инфекции в Украине болезнь обнаружили у 355 601 человека. К сожалению, 6 590 инфицированных умерли. Зато 145 336 пациентов выздоровели. По состоянию на 27 октября от коронавируса продолжают лечиться 203 675 жителей страны.



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