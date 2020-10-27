Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах инфицированных за сутки
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах больных коронавирусной инфекцией.
Об этом Ляшко заявил во время вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?" во вторник 27 октября, пишет "Интерфакс-Украина".
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Цифра – 15 тысяч больных за сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить,
– объяснил он.
Как отметил Ляшко, что на 15 тысяч больных в Украине еще есть "запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения".
Цыфра в 15 тысяч больных актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, однако для каждого региона она будет отдельно просчитана.
"Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и кислород к большинству кроватей", – добавил замминистра.
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