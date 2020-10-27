В Бельгии призывают работать врачей с бессимптомным COVID-19
В бельгийском городе Льеж заявили о нехватке медицинских работников и призывают выходить на работу врачей с бессимптомным течением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает издание BBC. Отмечается, что около четверти из медработников заражены коронавирусом.
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На сегодня уже 10 больниц обратились с просьбой, чтобы персонал, у которого положительный результат теста, однако болезнь протекает без симптомов, продолжал работать.
Глава бельгийской Ассоциации медицинских союзов сказал, что у страны нет другого выбора, если они хотят предотвратить крах больничной системы в течение нескольких дней.
Отмечается, что в Льеже каждый третий гражданин, который проходит тестирование, получает положительный результат. Больницы переводят пациентов в другие места и также отменяют несрочные операции.
Подобный случай зафиксировали в Украине
Напомним, в украинском Северодонецке также призывают медиков, которые больны COVID-19, продолжать работать из-за нехватки персонала.
В Северодонецкой городской многопрофильной больнице есть несколько врачей, которым приходится продолжать работать и лечить пациентов с COVID-19 , несмотря на то, что они сами болеют коронавирусом.
"У меня в трех отделениях врачи одновременно болеют "ковид", лечатся, и они же лечат своих пациентов. То есть если медик или на стадии выздоровления, либо болеет в легкой форме, то он в своем отделении одновременно и пациент, и врач", – заявил глава больницы Роман Водяник.