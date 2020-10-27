В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных с коронавирусом или пациентов с подозрением, заполнены абсолютно все места.

Начальник управления здравоохранения Мария Бойко во время оперативного совещания рассказала, что только за последние сутки в медицинские учреждения города разместили 44 больных. Их распределили в две больницы, сообщает 24 канал.

К теме До сих пор ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина

По ее словам, за выходные дни в Ивано-Франковской ОТО коронавирусную инфекцию обнаружили у 366 человек, 350 из которых проживают в Ивано-Франковске.

По состоянию на утро в наших больницах с пневмониями и подозрениями (на COVID-19 – ред.) госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больнице – 265 человек, в первой городской больнице – 134 человека. То есть, все кровати заполнены,

– рассказала Бойко.

Она уточнила, что в больницы госпитализируют людей исключительно с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.

Зато мэр города Руслан Марцинкив подчеркнул, что в медицинских учреждениях нужно разворачивать новые места для больных с подозрением на COVID-19 и не отказывать людям, ведь за этой ситуации от них поступает много жалоб.

По состоянию на 27 октября в Ивано-Франковской области подтвердили 18 915 больных COVID-19. 8 473 из них уже выздоровели, но 379 спасти не удалось.

Отметим, что от 26 октября в городе начало действовать красное карантинное зонирование.