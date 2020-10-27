У лікарнях Івано-Франківська, які приймають хворих з коронавірусом або пацієнтів з підозрою, заповнені абсолютно усі місця.

Начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко під час оперативної наради розповіла, що лише за останню добу до медичних установ міста поклали 44 хворих. Їх розподілили у дві лікарні, повідомляє 24 канал.

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За її словами, за вихідні дні в Івано-Франківській ОТГ коронавірусну інфекцію виявили у 366, 350 з яких проживають у Івано-Франківську.

Станом на ранок в наших лікарнях з пневмоніями і підозрами (на COVID-19 – ред.) госпіталізовано 399 осіб. У Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, в першій міській лікарні – 134 людини. Тобто, всі ліжка заповнені,

– розповіла Бойко.

Вона уточнила, що до лікарень госпіталізують людей виключно з високою температурою та підтвердженою пневмонією.

Натомість мер міста Руслан Марцінків підкреслив, що у медичних закладах потрібно розгортати нові місця для хворих з підозрою на COVID-19 та не відмовляти людям, адже через цю ситуацію від них надходить багато скарг.

Станом на 27 жовтня в Івано-Франківській області підтвердили 18 915 хворих на COVID-19. 8 473 з них вже одужали, але 379 врятувати не вдалося.

Зазначимо, що від 26 у місті почало діяти червоне карантинне зонування.