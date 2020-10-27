У бельгійському місті Льєж заявили про нестачу медичних працівників і закликають виходити на роботу лікарів з безсимптомним перебігом коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє видання BBC. Зазначається, що близько чверті з медпрацівників заражені коронавірусом.

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На сьогодні вже 10 лікарень звернулися з проханням, щоб персонал, у якого позитивний результат тесту, однак хвороба протікає без симптомів немає, продовжував працювати.

Глава бельгійської Асоціації медичних союзів сказав, що у країні немає іншого вибору, якщо вони хочуть запобігти краху лікарняної системи протягом декількох днів.

Зазначається, що у Льєжі кожен третій громадянин, який проходить тестування, отримує позитивний результат. Лікарні переводять пацієнтів в інші місця і також скасовують нетермінові операції.

Подібний випадок зафіксували в Україні

Нагадаємо, в українському Сєвєродонецьку також закликають медиків, які хворі на COVID-19, продовжувати працювати нестачу персоналу.

У Сєвєродонецькій міській багатопрофільній лікарні є кілька лікарів, яким доводиться продовжувати працювати і лікувати пацієнтів з COVID-19 , незважаючи на те, що вони самі хворіють на коронавірус.

"У мене у трьох відділеннях лікарі одночасно хворіють на "ковід", лікуються, і вони ж лікують своїх пацієнтів. Тобто якщо медик або на стадії одужання, або хворіє у легкій формі, то він у своєму відділенні одночасно і пацієнт, і лікар", – заявив очільник лікарні Роман Водяник.