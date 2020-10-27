Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисяч хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це Ляшко заявив під час вебінару "Локдаун 2.0 для рітейлу: чи буде і хто витримає?" у вівторок 27 жовтня, пише "Інтерфакс-Україна".

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Цифра є – 15 тисяч хворих на добу. Після цього будемо говорити про наших планах на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити,

– пояснив він.

Як зазначив Ляшко, що на 15 тисяч хворих в Україні ще є "запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я".

15 тисяч хворих актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, однак для кожного регіону вона буде окремо прорахована.

"Зараз ми її не публікуємо, так як чекаємо 1 листопада, коли на місцях повинні бути використані субвенції і кисень до більшості ліжок", – додав заступник міністра .

З моменту поширення коронавірусної інфекції в Україні хворобу виявили у 355 601 людини. На жаль, 6 590 інфікованих померли. Натомість 145 336 пацієнтів одужали. Станом на 27 жовтня від коронавірусу продовжують лікуватись 203 675 мешканців країни.



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