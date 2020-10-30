В Украине ежедневно растет количество больных коронавирусом. Впрочем, такая ситуация происходит во всех странах Европы, и они вводят ограничения. Некоторые – даже повторный полный локдаун. Украина же этот момент будет оттягивать до последнего.

Сейчас ситуация в государстве это позволяет. Об этом в ходе традиционного брифинга Минздара сообщил его глава Максим Степанов, передает 24 канал.

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Стратегия адаптивного карантина, когда мы вводим постепенно ограничения, является абсолютно правильной,

– считает он.

Да, Степанов сравнил ситуацию в Украине с тем, что сейчас происходит в странах Европы. Он подчеркнул: всплеск заболеваемости происходит по всем европейским странам.

"Например, за прошедшие сутки во Франции количество новых больных составляет 47 637 человек, в Италии – 26 831, Польша – 20 156, Германия 18 732. Вы видите, что по всем европейским странам растет заболеваемость. Во всех без исключения европейских странах медицинская система работает на пределе, во всех странах вводят ограничительные меры", – отметил министр.

Он также на примере Франции пояснил: страна пошла на повторный локдаун, чтобы прервать цепочку заражения и чтобы нагрузку выдержала медицинская система.

С различных факторов, в частности, экономических, полного локдауна мы должны как можно дольше избегать. Очень важно соблюдать правила и это касается каждого гражданина. Это наша жизненная необходимость,

– высказался о ситуации в Украине Степанов.

Заметим, что в Украине, несмотря на рост количества больных COVID-19, полный локдаун вводить пока не собираются. Более жесткие ограничения могут ввести, если суточный прирост больных достигнет 15 тысяч. Об этом ранее сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала