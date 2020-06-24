За останню добу у США зафіксували майже рекордну кількість нових хворих – 34,7 тисячі. У період першого місяця пандемії – 9 квітня – недугу підтвердили у 34,8 тисячі людей.

Пік пандемії у Штатах зафіксували двічі – 9 квітня та 24 квітня. Про це свідчить статистика Університету медицини імені Джона Гопкінса. Важливо Трамп називає коронавірус образливими для Китаю термінами й каже, що може вигадувати ще Водночас щонайменше п'ять американських штатів південної частини США встановили рекорди щоденної захворюваності. Мовиться про: Арізону;

Каліфорнію;

Міссісіпі;

Неваду;

Техас. Цікаво Трамп пообіцяв ліки та вакцину від коронавірусу до кінця року Коронавірус у США: головне У Сполучених Штатах наразі зафіксували 2,3 мільйона випадків захворювання COVID-19. З них 121,2 тисячі людей померли, ще понад 647,5 тисяч осіб одужали.

США перебувають на першому місці у рейтингу за кількість хворих на COVID-19. Водночас у Штатах зробили рекордну кількість тестів – понад 29 мільйонів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже до кінця 2020 року американцям буде доступна вакцина від COVID-19 та ефективні ліки. Також глава держави оптимістично налаштований щодо відновлення економіки після коронавірусної кризи.