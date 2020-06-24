В США зафиксировали новую вспышку COVID-19: за сутки 34,7 тысячи новых случаев
За последние сутки в США зафиксировали почти рекордное количество новых больных – 34,7 тысячи. В период первого месяца пандемии – 9 апреля – недуг подтвердили в 34,8 тысячи человек.
Пик пандемии в Штатах зафиксировали дважды – 9 апреля и 24 апреля. Об этом свидетельствует статистика Университета медицины имени Джона Хопкинса.
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В то же время не менее пяти американских штатов южной части США установили рекорды ежедневной заболеваемости. Речь идет об:
- Аризоне;
- Калифорнии;
- Миссисипи;
- Неваде;
- Техасе.
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Коронавирус в США: главное
- В Соединенных Штатах сейчас зафиксировали 2,3 миллиона случаев заболевания COVID-19. Из них 121,2 тысячи человек умерли, еще более 647,5 тысяч человек выздоровели.
- США находятся на первом месте в рейтинге количества больных COVID-19. В то же время в Штатах сделали рекордное количество тестов – более 29 миллионов.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что уже до конца 2020 года американцам будет доступна вакцина от COVID-19 и эффективные лекарства. Также глава государства оптимистично настроен по восстановлению экономики после коронавирусного кризиса.