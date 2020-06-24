За последние сутки в США зафиксировали почти рекордное количество новых больных – 34,7 тысячи. В период первого месяца пандемии – 9 апреля – недуг подтвердили в 34,8 тысячи человек.

Пик пандемии в Штатах зафиксировали дважды – 9 апреля и 24 апреля. Об этом свидетельствует статистика Университета медицины имени Джона Хопкинса.

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В то же время не менее пяти американских штатов южной части США установили рекорды ежедневной заболеваемости. Речь идет об:

Аризоне;

Калифорнии;

Миссисипи;

Неваде;

Техасе.

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