Дональд Трамп під час своїх виступів вже декілька разів акцентував на китайському походженні коронавірусу та вигадував образливі терміни, через що його звинуватили в расизмі. Натомість Трамп каже, що може вигадати ще 19-20 таких назв.

Під час своїх передвиборчих мітингів Трамп пропонує називати коронавірус "Уханем" та "кунг-флю". Термін "кунг-флю" перегукується з китайським бойовим мистецтвом "кунг-фу". Натомість у перекладі англійської мови слово "flu" означає "грип". Про "жарти" президента США повідомляє Forbes.

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Під час виступу у Талсі Оклахома) 20 червня, Трамп неодноразово звертав увагу на китайське походження коронавірусу та озвучив новий термін "кунг-флю". Також він називав вірус "Уханем", "уханським вірусом" та "китайським грипом".

Він знову повторив це під час виступу у Фініксі (Аризона) 23 червня. Оскільки подібні висловлювання викликали обурення у багатьох користувачів соцмереж, Трамп заявив, що може дати ще 19-20 подібних назв коронавірусу і всі вони стосуватимуться Китаю.

За подібні висловлювання Трампа звинувачують у расизмі. Натомість прессекретарка Білого дому Кейлі Макінан заявила, що не бачить нічого образливого у терміні "кунг-флю".

Фрагменти виступу Трампа у Талсі: дивіться відео