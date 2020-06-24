Дональд Трамп во время своих выступлений уже несколько раз акцентировал внимание на китайском происхождении коронавируса и придумывал оскорбительные термины, из-за чего его обвинили в расизме. Но Трамп говорит, что может придумать еще 19-20 таких названий.

Во время своих предвыборных митингов Трамп предлагает называть коронавирус "Уханем" и "кунг-флю". Термин "кунг-флю" созвучен с китайским боевым искусством "кунг-фу". А в переводе с английского языка слово "flu" означает "грипп". О "шутках" президента США сообщает Forbes.

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Во время выступления в Талси (Оклахома) 20 июня, Трамп неоднократно обращал внимание на китайское происхождение коронавируса и озвучил новый термин "кунг-флю". Также он называл вирус "Уханем", "уханьским вирусом" и "китайским гриппом".

Он снова повторил это во время выступления в Финиксе (Аризона) 23 июня. Поскольку подобные высказывания вызвали негодование у многих пользователей соцсетей, Трамп заявил, что может дать еще 19-20 подобных названий коронавирусу и все они будут касаться Китая.

Из-за подобных высказываний Трампа обвиняют в расизме. Но пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинан заявила, что не видит ничего обидного в термине "кунг-флю".

Фрагменты выступления Трампа в Талси: смотрите видео