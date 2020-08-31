В США однорічна дитина померла від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє видання CNN. Дитина стала наймолодшою жертвою коронавірусу в американському штаті Джорджия.

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Як заявила Валері Кроу, представник відділу охорони здоров'я округу Кобб, у дитини були серйозні захворювання.

За даними Міністерства охорони здоров'я Джорджії було зареєстровано понад 900 позитивних випадків коронавірусу у дітей у віці до 1 року.

CNN пише, що кількість випадків коронавірусу у дітей зросла на 21% з 6 по 20 серпня. З початку пандемії в США інфіковано понад 440 000 дітей.

У звіті також зазначається, що важкий перебіг захворювання у дітей є рідкісним, незважаючи на зростання цифр.

До слова, наймолодшою жертвою COVID-19 у США стало 6-тижневе немовля з району Хартфорд штату Коннектикут.