До 90% людей, які пройшли тестування на COVID-19 в Массачусетсі, Нью-Йорку і Неваді в липні і отримали позитивний результат, практично не мали слідів коронавірусу в організмі. Ймовірно, що вони не заразні для інших.

Про це повідомляє видання New York Times.

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Експерти у галузі охорони здоров’я заявляють, що ПЛР-тест – найпоширеніший діагностичний тест на COVID-19 – занадто чутливий і потребує коригування, щоб виключити людей, які мають незначну кількість вірусу в своїх організмах. Зазначається, що ці пацієнти є не заразними для оточення.

Тести ПЛР циклічно аналізують генетичний матеріал вірусу і зазвичай роблять 37 або 40 циклів.

Вчені вважають, що ПЛР-тести виявляють дуже невеликі кількості вірусу, які не становлять небезпеки.



У чому полягає різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу